Baharın müjdecisi çiğdem çiçeği şifa dolu sırları ile duyanları büyülüyor!
Dağlarda çobanlar tarafından baharın müjdecisi olarak adlandırılan ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz toprakları olan çiğdem çiçeği alternatif tıpta oldukça önemli bir yere sahip. Uzmanların gerçekleştirdiği çiğdem çiçeğine yönelik ilk bilimsel çalışmalarda çiğdem çiçeğinin cilt enfeksiyonlarının, deri lezyonlarının ve enflamatuar bozuklukların tedavisinde etkili olabileceği tespit edildi.
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Alver başkanlığında yürütülen çalışmada bilimsel olarak ilk kez çiğdem çiçeğinin kimyasal içeriği araştırıldı.
Araştırmada; Çorum yöresine has bir bitki olarak bilinen ve Türkiye'nin Kuzeybatı ve İç Anadolu bölgelerinde yetişen çiğdem çiçeğinin içeriğini aydınlatmak ve insan sağlığına pozitif etkilerinin olduğu bilinen maddelerin tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü.
Proje yürütücüsü Doç. Dr. Erol Alver yaptığı açıklamada, halk arasında safran diye nitelendirilen bitkinin antioksidan kapasitesi hakkında bilgiler mevcut iken, aynı familyadan olan ve halk arasında çiğdem olarak bilinen bitkinin, tıbbi aromatik olarak kullanılabileceği ile ilgili bilginin olmadığını söyledi.
“Çiğdem çiçeği tarımının ve ticaretinin önünün açılması önemli”
Çiğdem çiçeğinin şeker ve nişastaca zengin bir bileşime sahip olduğunu ve soğanlarının Anadolu'da çiğ veya pişirilerek tüketildiğini kaydeden Alver, başta Çorum olmak üzere Anadolu’da yetişen ve sıkça tüketildiğini ifade ederek çiğdem çiçeği tarımının ve ticaretinin önünün açılmasının yanı sıra tıbbi aromatik bir bitki olarak kullanımın da önemli olduğunu belirtti.