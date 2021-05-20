Baharda sık görülen 5 cilt hastalığı! Cildinizde kaşıntı ve kızarıklık varsa...
Medline Adana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, cilt hastalıklarına güneşten yayılan zararlı UV ışınlarının sebep olduğunu ifade etti.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, bahar aylarının gelmesi ile birlikte sıcak yüzünü iyiden iyiye gösteren güneşe karşı dikkatli olunup tedbir alınmazsa beraberinde bazı cilt hastalıklarını da getirebildiği söyledi. Kükürt, “Cilt hastalıklarına güneşten yayılan zararlı UV ışınları sebep oluyor” dedi.
Özellikle bahar aylarında görülme sıklığı artan cilt hastalıkları hakkında bilgiler veren Dr. Nalan Kükürt, bu sorunların en başında ise güneş alerjisi ve kurdeşenin yer aldığını kaydetti. Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, bahar aylarında sık görülen 5 cilt hastalığını şu şekilde açıkladı:
Güneş alerjisi
Güneş alerjisi, cildin güneşin zararlı ışınlarına gösterdiği bir reaksiyon. Belirtileri genellikle kaşıntılı kızarıklık, kabarıklık ve isilik şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak şiddetli güneş alerjisi; kurdeşen, sulu kabarcıklar, şişlik şeklinde de kendini gösterebiliyor. Polimorf ışık reaksiyonu, iltihaplı ve kaşıntılı cilde neden olan aktinik prurigo, kronik aktinik dermatit ve güneş ürtikeri (solar ürtiker) olarak birçok çeşidi bulunuyor. Bu durumda etkin bir şekilde güneşten korunmak alınacak ilk ve en önemli tedbir oluyor.
Kurdeşen (Ürtiker)
Araştırmalar, her dört kişiden birinin yaşamı boyunca en az bir kez ürtiker geçirdiğini gösteriyor. Ürtikere en çok baharla birlikte polenlerin artması sebep oluyor. Deriden kabarık, basmakla solan, etrafı kızarık, sınırları belirgin ve kaşıntılı döküntüler ürtikerin belirtileri olarak öne çıkıyor. Bu döküntüler 24 saat içinde kayboluyor ve vücudun başka yerlerinde tekrar çıkıyor. Ancak belirtiler hastaları özellikle geceleri daha çok rahatsız ediyor ve yaşam kalitelerini olumsuz etkiliyor. Şiddetli kaşıntılar kimi zaman dayanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. İleri durumlarda göz kapağı ve dudaklarda şişlikler meydana gelebiliyor, bunun sonucunda da acil müdahale edilmesi zorunlu bir hal alıyor.