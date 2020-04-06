Baharatı bol meksika usülü omlet tarifi!
Kahvaltı sofranızda değişik bir lezzet arıyorsanız işte tam size göre nefis bir omlet.Meksika Usulü Omlet nasıl yapılır malzemeleri neler işte tarifi!
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi omleti, klasik halinden uzaklaştırıp daha baharatlı bir tada dönüştürmeye ne dersiniz?
16
Bu tarifi sadece kahvaltılarda değil, hafif geçirmek istediğiniz bir öğle yemeğinde de tercih edebilirsiniz. Unutmayın, yumurta daha uzun süre tok kalmamıza yardımcı olan harika bir protein kaynağıdır. Şimdiden afiyet olsun!
26
Malzemeler
3 adet patates
2 adet domates
2 dal taze soğan
2 diş sarımsak
Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
5 adet yumurta
Tuz,acı biber
36
Patateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın ve az sıvı yağda teflon tavada hafif kızarana dek pişirin. Kızaran patateslere yine kabukları soyulmuş ve küp kesilmiş domatesleri ilave edip pişmeye bırakın.
46