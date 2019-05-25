Bahar'a ne oldu? Kadın dizisinde izleyiciyi şoka sokacak son!
Salı gecelerinin reyting rekortmeni dizisi Kadın, 64. yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Kadın'ın sezon final bölümü fragmanında ise Bahar yere yığılarak bayılıyor.
Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Kadın dizisi 27 Mayıs Salı akşamı 64. bölümüyle sezon finali yaparak ekrana ara verecek. Kadın'ın sezon finali fragmanında, Bahar ve Sarp kavga ediyor.
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Bahar, "Benim başıma bir sürü felaket geldi. Seninle tanıştım, sana aşık oldum ve çocuklarımın babası maalesef sen oldun. Senden nefret ediyorum" diyor. Sarp ise Bahar'ı suçlayarak, "Sen böyle yapmasaydın, nasıl bir adam olduğumu hatırlasaydın her şeyi kurtarabilirdik.
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O kahveciyle birlikte olmak için bana inanmıyorsun. Hala ona aşıksın" ifadelerini kullanıyor. Bahar ise Sarp'a 'Senden nefret ediyorum' diye bağırıyor.
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Bahar, annesi Hatice ile çocuklara doğru yürürken sokakta bir anda fenalaşıyor.
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