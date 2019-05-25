Bahar'a ne oldu? Kadın dizisinde izleyiciyi şoka sokacak son!

Bahar, "Benim başıma bir sürü felaket geldi. Seninle tanıştım, sana aşık oldum ve çocuklarımın babası maalesef sen oldun. Senden nefret ediyorum" diyor. Sarp ise Bahar'ı suçlayarak, "Sen böyle yapmasaydın, nasıl bir adam olduğumu hatırlasaydın her şeyi kurtarabilirdik.