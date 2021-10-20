Bahar Şahin'in göğüs dekoltesi Hamlet galasına damga vurdu! Gece hastanede bitti...
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'in Hamlet oyununun gala gecesinde tercih ettiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle yaptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı. Şahin'in çok eğlendiğini belirtiği ve sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı gecenin sonu hastanede bitti.
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, Hamlet gala davetinde tercih ettiği zeytin yeşili iddialı elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Derin dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Bahar Şahin'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.
Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar’ın yer aldığı ve Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği “Hamlet” dizisinin galası önceki akşam Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus’da yapıldı. Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette GAİN platformunun yeni sezon lansmanı da düzenlendi.
Oyuncu Bahar Şahin ise galada derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. Bütün gece çok eğlenen Bahar Şahin dün öğle saatlerinde hastaneden serum fotoğrafı paylaştı.
“Sen bunu hak ettin Bahar”
Bütün gece çok eğlenen Bahar Şahin dün öğle saatlerinde hastaneden serum fotoğrafı paylaşarak “Sen bunu hak ettin Bahar” notunu düştü.