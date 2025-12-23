Bahar Şahin'den esprili açıklama! Yeni bir tartışma alevlenecek...
Son günlerin en çok konuşulan oyuncularından Bahar Şahin, bu kez yaptığı esprili ama dikkat çeken açıklamayla gündeme geldi. Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlü oyuncu, paylaştığı sözlerle takipçilerini hem güldürdü hem de magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulan Bahar Şahin, bir kadın meslektaşı tarafından psikolojik baskıya maruz kaldığını söylemiş, bu sözlerin Mine Tugay’a yönelik olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Açıklamalarıyla magazin basınında sıkça yer alan oyuncu, bu kez daha farklı bir konuyla dikkat çekti.
28 yaşındaki Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda hayatındaki en büyük korkusunu takipçileriyle paylaştı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren oyuncu, futbol esprisiyle gündem oldu.
Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak gerçekten çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray zaten mükemmel olur. Aklına gelebilecek her takım olur ama Fenerbahçe… Asla. İmkânsız ya, imkânsız.”