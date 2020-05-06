Bahar Şahin süper minisiyle böyle kutlama yaptı Kanal D Zalim İstanbul'da oynuyor
Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Bahar Şahin, ilginç makyajı ve süper minisiyle doğum gününü kutladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle başrolünde olduğu Kanal D dizisi Zalim İstanbul'un çekimleri durdurulan Bahar Şahin, evde gönüllü karantinasına devam ediyor. 23 yaşına giren genç oyuncu salgın nedeniyle evden çıkamayınca doğum gününü de evde kutlamak zorunda kaldı.
Doğum günü için sosyal medya hesabından yaptığı ilginç makyajı ve süper minisiyle verdiği pozları yayımlayan Bahar Şahin, takipçilerinden tam not aldı. Sade bir kutlamak yapmak istemeyen oyuncu, mavi cesur göğüs dekolteli bir elbise giyerek bir parti kızına dönüştü.
Bir omzunu ve yüzünü mavi pullarla kaplayan güzel oyuncu, çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Şahin, göğüs dekolteli pozunu, şu not ile paylaştı:
"Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim koronavirüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum"