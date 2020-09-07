Bahar Şahin selfie çekerken şaşkına döndü! Fotoğraf aşkı pahalıya mal oldu

Zalim İstanbul diziyle ünlenen genç oyuncu Bahar Şahin geçtiğimiz günlerde ters köşe yapan bir rol ile ekranlara döneceğini açıklamıştı. Şahin, geçtiğimiz günlerde arkadaşının doğum gününü kutlamak için bir teknedeki partiye katıldı