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Bahar Şahin selfie çekerken şaşkına döndü! Fotoğraf aşkı pahalıya mal oldu

Aşk hayatıyla magazin dünyasına sıkça gündeme gelen güzel oyuncu Bahar Şahin'e fotoğraf aşkı pahalıya mal oldu.

Zalim İstanbul diziyle ünlenen genç oyuncu Bahar Şahin geçtiğimiz günlerde ters köşe yapan bir rol ile ekranlara döneceğini açıklamıştı. Şahin, geçtiğimiz günlerde arkadaşının doğum gününü kutlamak için bir teknedeki partiye katıldı

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Salgın döneminde doğum günü partisine katılan güzel oyuncunun başına talihsiz bir olay meydana geldi.

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Fotoğraf çekmeyi seven güzel oyuncu Bahar Şahin'e bu kez selfie pahalıya patladı.

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Arkadaşının doğum gününü kutlamak için bir teknedeki partiya katıldı. Fenerbahçe'den boğaza açıldılar.

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