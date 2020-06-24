Bahar Şahin Ozan Dolunay bombası Zalim İstanbul oyuncuları öpüşürken yakalandı

Ozan Dolunay ve Bahar Şahin'in aşk yaşadığı iddiaları dilden dile dolanmışken ikili öpüşürken fena yakalandı. Milliyet'in haberine göre, Cenan Adıgüzel ile beraber olan Bahar Şahin'in adı Ozan Dolunay ile anılmaya başlayınca Şahin, terk edildi.