Bahar Şahin Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisi itirafıyla olay oldu

Berker Güven, YouTube’daki ‘Hoş Bi Sohbet’in ilk bölümüne Bahar Şahin, Ozan Dolunay ve Sera Kutlubey katılırken en dikkat çeken isim Bahar Şahin oldu. Kanal D'nin dizisi Zalim İstanbul'da Ceren karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla beğenileri toplayan Bahar Şahin, diziye dair itiraflarda bulundu.