Bahar Şahin Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisi itirafıyla olay oldu
Kanal D ekranlarının geçtiğimiz sezon yayımlanan dizisi Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, Zalim İstanbul dizisine dair yaptığı itirafıyla herkesi şaşırttı. Vicdan azabı çektiğini söyledi.
Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisindeki oyunculuğunun yanı sıra YouTube'da da 'Hoş Bir Sohbet' programı yapmaya başlayan Berker Güven, programın ilk bölümünde Zalim İstanbul'daki rol arkadaşlarını ağırladı.
Berker Güven, YouTube’daki ‘Hoş Bi Sohbet’in ilk bölümüne Bahar Şahin, Ozan Dolunay ve Sera Kutlubey katılırken en dikkat çeken isim Bahar Şahin oldu. Kanal D'nin dizisi Zalim İstanbul'da Ceren karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla beğenileri toplayan Bahar Şahin, diziye dair itiraflarda bulundu.
Berker Güven, Bahar Şahin'e ''En çok zorlandığın sahne hangisi?'' diye sorunca Şahin, resmen döküldü.
Zalim İstanbul'da Berker Güven'in karakterine hayat veren Nedim hakkında şunları söyledi:
''Nedim’e eziyet ettiğim sahnelerden sonra günlerce kendime gelemedim. Çok vicdan azabı çektim.''