Bahar Öztan'ın son halini görenler tanıyamadı! Yıllar sonra Kadir İnanır itirafı geldi
Yeşilçam'ın 58 yaşındaki gamzeli güzel Bahar Öztan yılalr sonra yaptığı itiraflarla olay oldu. Usta oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.
Bahar Öztan, 1979 yılında “Şaşkın Milyoner” filmiyle adım attığı Yeşilçam’da “gamzeli güzel” olarak adını duyurdu. Öztan’ın setlerle tanışması ise bir reklam filmiyle başladı. Gamzeli güzel Hürriyet'ten Eda Solmaz'a bilinmeyenlerini anlattı.
Sektörle tanışmasını Öztan "İlk bu işlere adım atmam Elidor şampuan reklamıyla oldu. Orada çok dikkat çektim, sonra Başak Gürsoy’un ajansıyla çalışmaya başladım. O sene birçok reklam filminde oynadım." sözleriyle anlattı.
"Gamzem de olduğu için devamlı beni güldürüyorlardı" diyen Öztan "Hulusi Kentmen’le oynadığım bir reklam çekimi sonrası ‘gamzeli kız’ diye ismim çıktı. O zaman tek kanal olduğu için herkes aynı reklamı izliyordu. Sonra da Kelebek’in fotoromanlarında yer aldım." dedi.
Film teklifiyle ilgili Öztan "Şimdi nasıl diziler takip ediliyorsa o zaman da fotoromanlar öyle popülerdi. Hemen ardından sinema filmi teklifi geldi. Acaba olur, olmaz gibi bir düşünceye dalmıştım." diye konuştu.