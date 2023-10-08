Bahar Öztan'ın son durumu nasıl? 4. kez kansere yakalanmıştı!
Yeşilcam'ın en güzel kadınlarından biri olan Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce üç kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen oyuncu, hastane odasından fotoğraf paylaşarak sevenlerinden dua istedi.
Bahar Öztan'dan üzen haber geçtiğimiz mart ayında gelmişti. Daha önce üç kez kanseri yenen Öztan, kanserle mücadelesine yeniden başladı. Kolon kanserine yakalanan ve tedavisi süren oyuncu, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Yaşadığı zor günlere inat hayata sımsıkı bağlanan Bahar Öztan son olarak hayranlarına hasta yatağından seslendi ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Öztan, "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" mesajını paylaştı.
1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 61 yaşındaki Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.
Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.