Bahar Öztan'ın son durumu nasıl? 4. kez kansere yakalanmıştı!

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 61 yaşındaki Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.