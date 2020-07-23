Bahar Özcan'ı uykusunda boğarak öldürdü! Katil eşin ifadesi kan dondurdu

İfadesi kan dondurdu

Cinayet sonrası olay yerinden kaçan ve Beyoğlu ilçesinde yakalanan Ünal Özcan'ın ifadesi ortaya çıktı. Cinayetin işlendiği gece tartışma yaşadıklarını anlatan Ünal Özcan, "Eşimin birkaç gündür elinden telefon düşmüyordu. Sürekli birileriyle konuştuğunu ve beni aldattığını düşündüm. O akşam ufak bir tartışma geçti aramızda. "