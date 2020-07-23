Bahar Özcan'ı uykusunda boğarak öldürdü! Katil eşin ifadesi kan dondurdu
İSTANBUL Büyükçekmece'de Bahar Özcan isimli kadın geçen pazar günü, uykusunda eşi tarafında boğularak öldürülmüş ve daha sonra katil eş yakalanmıştı. Eşini öldüren Ünal Özcan'ın ifadeleri ortaya çıktı. Cinayetin nedeni kıskançlıkmış!
Eşini uykusunda boğrak öldüren Ünal Özcan'ın ifadeleri ortaya çıktı. Katil koca, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söyledi ve "Uyku tutmadı sabaha karşı uykusunda boğazını sıkarak öldürdüm. " dedi.
İstanbul'daki olay, 19 Temmuz'da saat 05:00 sıralarında Büyükçekmece Piroğlu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ünal Özcan, kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Özcan ile tartışmaya başladı.
Kısa süren tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu. Sabaha karşı uyanan Ünal Özcan, eşini uykusunda boğarak öldürdü.
İfadesi kan dondurdu
Cinayet sonrası olay yerinden kaçan ve Beyoğlu ilçesinde yakalanan Ünal Özcan'ın ifadesi ortaya çıktı. Cinayetin işlendiği gece tartışma yaşadıklarını anlatan Ünal Özcan, "Eşimin birkaç gündür elinden telefon düşmüyordu. Sürekli birileriyle konuştuğunu ve beni aldattığını düşündüm. O akşam ufak bir tartışma geçti aramızda. "