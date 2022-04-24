Bahar öğretmen, 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayıp ölürdü! Annesinin anlattıkları kan dondurdu
HATAY'ın İskenderun ilçesinde kimya öğretmeni Bahar Sarıbaş, 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü tek bıçak darbesiyle kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da asit içerek intihara kalkıştı. Bahar Sarıbaş'ın annesi, kızıyla yaptığı son telefon görüşmesini ve kan donduran ayrıntıları anlattı...
Tüyler ürperten vahşet 19 Nisan'da öğle saatlerinde İskenderun'un Çay Mahallesi, Raif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşi E.S. ile ayrı yaşayan kimya öğretmeni Bahar Sarıbaş'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Sarıbaş ile kızını hareketsiz yatarken buldu.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin tek bıçak darbesiyle kalbinden yaraladığı belirlenen Elif Eylül Sarıbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bahar Sarıbaş da kurtarılamadı!
Vücudunda kesikler olan ve asit içtiği tespit edilen Bahar Sarıbaş ise kaldırıldığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Elif Eylül, babasının ailesinin yaşadığı Adana'da, annesi Bahar Sarıbaş ise memleketi Hatay'da toprağa verildi.
Bahar Sarıbaş'ın babası Bilal Sarıbaş (67), kızının evlendiği günden bu yana damadından şiddet gördüğünü ileri sürdü. Kızının damadı ile ilk evliliğinin 3 yıl sürdüğünü, 6 yıl ayrı kaldıktan sonra ortak çocukları Elif Eylül'ün babasız büyümemesi için tekrar evlendiğini belirten Sarıbaş, şöyle konuştu: