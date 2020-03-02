Bahar Kalkanı Harekatı başladı! Norm Ender'den destek mesajı geldi

Türk Silahlı Kuvvetlerimize bir destek de ünlü rapçi Norm Ender'den geldi. Ender, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla "Biz savaşmayı sevmiyoruz dedik, bilmiyoruz demedik ki!" sözleriyle Mehmetçik'in yanında olduğunu belirtti.