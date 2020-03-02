Bahar Kalkanı Harekatı başladı! Norm Ender'den destek mesajı geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adını duyurduğu Bahar Kalkanı Harekatı'na bir destekte ünlü rapçi Norm Ender'den geldi. Ender, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Mehmetçik'e destek oldu.

27 Şubat tarihinde Suriye  rejiminin hain saldırısı sonucu İdlib'de şehit düşen 34 askerimiz tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kalleş saldırının ardından şehit düşen Mehmetçiklerimiz için ünlüler de sosyal medya hesaplarından taziye ve destek mesajlarını yayımladılar. 

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Türk Silahlı Kuvvetlerimize bir destek de ünlü rapçi Norm Ender'den geldi. Ender, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla "Biz savaşmayı sevmiyoruz dedik, bilmiyoruz demedik ki!" sözleriyle Mehmetçik'in yanında olduğunu belirtti.

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Norm Ender Kimdir? 

Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova’da dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Ender Eroğlu’dur.

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10’lu yaşlarda Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lise eğitimine son verdi.

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