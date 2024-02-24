Bahar havası geliyor! İstanbul dahil birçok şehirde sıcaklıklar yükselecek! Meteoroloji'den hafta sonu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının devam edeceğini bildirdi. İstanbul'da hafta sonu için öngörülen hava tahminlerine göre, sıcaklıkların 21 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Peki, bundan sonra yeni bir soğuk hava dalgası gelir mi? İşte uzmanların açıklamaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artan hava sıcaklığının, ülkenin genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmininde bulunuldu.
MGM, aynı zamanda Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısında bulundu.
Bugün hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir’in batı ilçeleri ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.