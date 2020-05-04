Bahar depresyonuna girdiğinizi gösteren işaretlere dikkat yorgunlukla karıştırılıyor!
Memorial Diyarbakır Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Psikolog Özlem Sosyal, bahar depresyonunun belirtileri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.
Mevsim geçişlerinde ortaya çıkan hava değişimi insanların psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Bahar yorgunluğu sanılan durum ise depresyonun belirtileri olabiliyor. Basit önlemlerle durum kontrol altına alınabiliyor ancak belirtiler ortaya çıktığı anda mutlaka bir uzmandan destek alınması öneriliyor.
Bahar yorgunluğu ile depresyon karıştırılabiliyor
Bahar aylarında hava sıcaklığıyla birlikte nem oranlarının da değişmesi, özellikle yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş dönemi olan sonbaharda havaların serinlenmeye başlaması ve sonbaharın belirtilerinin ortaya çıkması insan psikolojisi üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Depresyona yatkın olan bireyler bu dönemden daha çok etkilenebilir. Toplumda bahar yorgunluğu olarak bilenen bazı olumsuz değişimlerin de aslında depresyonun belirtileri olabileceği unutulmamalıdır. Alınacak bazı önlemler ile bahar depresyonundan korunmak mümkündür.
Bu şikayetlere dikkat!
1.Umutsuzluk, çökkünlük, suçluluk, değersizlik duyguları
2.Üzgün ve boşlukta hissetme
3.Halsizlik, enerji kaybı ya da günlük işlere karşı ilgide azalma, performansta düşüş
4.Sinirlilik, kolayca ağlama, kaygı ve korkular
5.Aşırı hareketlilik veya uyuşukluk
1.İştah ve uyku düzeninde bozulma
2.Konsantrasyonda azalma, unutkanlık ve karar vermekte güçlük
3.Cinsel istekte azalma
4.Uzun süreli, tedaviye yanıt vermeyen bedensel şikayetler ve ağrılar
5.İntihar düşünceleri, intihar planı ya da girişimi