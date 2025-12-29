Bahar Candan'ın yılbaşı paylaşımı! O kareye tepki yağdı...
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın Haziran 2025'te anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, kız kardeşi Bahar Candan'ın tartışmalı paylaşımları gündemden düşmüyor. Son olarak Bahar Candan'ın Instagram hikayesinde yaptığı paylaşım, kısa sürede büyük tepki topladı ve "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
Anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle 30 kiloya kadar dülşen Nihal Candan, hayatını kaybetmişti.
Nihal Candan'ın kız kardeşi Bahar Candan sosyal medyada yaptığı tartışmalı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Bahar Candan'ın son paylaşımı ise kısa sürede tepki topladı.
Bahar Candan, kahve içerken ablası Nihal Candan'ın siyah-beyaz bir fotoğrafının önüne geçerek şu notu düştü: "Ben bir tatile gideceğim, sen evdesin abla."
Bu paylaşım, Nihal Candan'ın vefatından yaklaşık altı ay sonra gelmesi nedeniyle sosyal medya kullanıcılarını öfkelendirdi. Birçok kişi, paylaşımı "duyarsız" ve "yas sürecine uygun olmayan" olarak nitelendirdi.