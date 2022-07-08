Bahar Candan'ın son paylaşımı olay oldu! Havuza üstsüz girdi, elleriyle göğüslerini kapattı...

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını duyuran, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan son attığı hikaye ile olay oldu. İççamaşırsız bir şekilde poz veren Candan havuz başında poz verdi, elleriyle göğüslerini kapatmaya çalıştı. Hayranları o fotoğrafa "Onlyfans'a gir de rahatla" yorumları yaptı.