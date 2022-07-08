Bahar Candan'ın son paylaşımı olay oldu! Havuza üstsüz girdi, elleriyle göğüslerini kapattı...
"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla milyonlara adını duyuran, yaptığı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, maaşlı arkadaş aradığını hikayesinde paylaşmış o sözleriyle gündem olmuştu. Son pozuyla sosyal medyayı sallayan Candan sütyensiz bir şekilde havuz başında poz vererek elleriyle göğüslerini kapatmaya çalıştı. Ünlü fenomenin o fotoğrafına hayranları yorum yağdırdı... İşte Candan'ı iddialı o o pozları...
"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını duyuran, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan son attığı hikaye ile olay oldu. İççamaşırsız bir şekilde poz veren Candan havuz başında poz verdi, elleriyle göğüslerini kapatmaya çalıştı. Hayranları o fotoğrafa "Onlyfans'a gir de rahatla" yorumları yaptı.
O pozu olay oldu
Şu sıralar tatilde olan Bahar Candan'dan şoke eden bir paylaşım daha geldi. 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan sütyensiz halde havuz başında poz verdi. Ünlü fenomen eliyle göğüslerini kapamaya çalıştı.
İlginç paylaşımlara imza atıyor
Her fırsatta maaşlı arkadaş aradığını söyleyen Bahar Candan sosyal medyada ilginç paylaşımlara imza atıyor.
Sınırları zorladı
Zaman zaman bilerek frikik verdiği de olan 'İşte Benim Stilim'in eski yarışmacısı Bahar Candan bu sefer sınırları zorladı.