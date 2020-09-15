Bahar Candan'ın son hali görenleri şoke etti! Tanınmaz hale geldi
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Bahar Candan'ın son halini görenler tanıyamadı.
Bir dönem katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı. Geçmişte çok kilo aldığı haberleriyle gündem olan Bahar Candan, son haliyle ağızları açık bıraktı.
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Geçtiğimiz aylarda karantina döneminde 57 kilodan 47 kiloya düştüğünü söyleyen Candan "Salgın dönemi boyunca evde hiç yemek yemedim. Bu benim ideal kilom" demişti.
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Aşırı zayıf haliyle poz veren Candan, göğüs frikiği verip sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
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Bahar Candan'ın artık bir deri bir kemik halinden eser kalmadı.
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