Bahar Candan'ın skandal dolu olaylı gecesi! Karakolluk oldu

Bahar Candan, bu kez de olaylı gecesiyle adından söz ettirdi. Katıldığı moda programının ardından gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan, yeni bir skandala imza attı. Eski yarışmacı, bu kez kimliği belirsiz bir erkekle kavga etti.