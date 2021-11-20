Bahar Candan'ın skandal dolu olaylı gecesi! Karakolluk oldu
Yaşadığı skandallar ve hareketleri ile gündemden düşmeyen Bahar Candan bu kez de karakolluk oldu. Ortaköy’deki bir otele, kimliği belirsiz bir erkekle beraber giden 23 yaşındaki Candan, aynı kişiyle kavga edince karakola götürüldü.
Yaşadığı her olay ile magazin gündemine damga vuran ve "İşte Benim Stilim" yarışmasına katılarak şöhreti yakalayan Bahar Candan'ın, imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ortaköy’deki bir otele, kimliği belirsiz bir erkekle beraber giden 23 yaşındaki Candan, aynı kişiyle kavga edince karakolluk oldu. İşte detaylar...
Bahar Candan, bu kez de olaylı gecesiyle adından söz ettirdi. Katıldığı moda programının ardından gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan, yeni bir skandala imza attı. Eski yarışmacı, bu kez kimliği belirsiz bir erkekle kavga etti.
Candan ile yanındaki kimliği belirsiz erkek, Ortaköy'de birlikte gittikleri otelde kavga edince karakolluk oldu.
Para yüzünden tartışan ikili, bir süre otel odasında tartıştıktan sonra; erkek arkadaşı Candan'ın telefonunu alıp odada zorla tuttuğu söylendi.