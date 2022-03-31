Bahar Candan'dan yıllar sonra bomba itiraf Nihal Candan Bahar Candan'ın Murat Boz olayı ne?

"Seni bu dünyada en çok değerli ve değersiz hissettiren şey ne?" : Yıllar önce Murat Boz ile yakalanan Bahar Candan yine konuyu Murat Boz'a getirdi. Bahar Candan "Seni bu dünyada en çok değerli ve değersiz hissettiren şey ne?" sorusuna yanıtıyla gündem oldu.