Bahar Candan'dan yıllar sonra bomba itiraf Nihal Candan Bahar Candan'ın Murat Boz olayı ne?
Bahar Candan, Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programında şarkıcı Murat Boz ile ilgili yıllar sonra çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Adını ilk olarak İşte Benim Stilim yarışması ile duyuran ve daha sonra Doya Doya Moda programında yarışan Bahar Candan, son olarak Flash TV'de ekrana gelen Al Sana Haber programında yorumculuk yapmıştı. Lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan Bahar Candan, Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programında şarkıcı Murat Boz ile ilgili itirafta bulundu.
Bahar Candan, Katarsis’te Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. Bahar Candan, şarkıcı Murat Boz'un kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
"Seni bu dünyada en çok değerli ve değersiz hissettiren şey ne?" : Yıllar önce Murat Boz ile yakalanan Bahar Candan yine konuyu Murat Boz'a getirdi. Bahar Candan "Seni bu dünyada en çok değerli ve değersiz hissettiren şey ne?" sorusuna yanıtıyla gündem oldu.
Murat Boz itirafı: Bahar Candan açıklamasında "Açıkcası son günlerde epey değersiz hissetmeye başladım. Bunu bana Murat Boz çok iyi hatırlattı. Çünkü o bir balık burcu ve ben duygulara çok inanırım. Duygusallık beni derinden etkiler. Onun beni duygularıyla besleyebileceğine inandım ama sonra öyle olmadığını gördüm. Her şey bizimle alakalı" dedi.