Bahar Candan yalnızlıktan bıktı! 'Arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim'
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, takipçilerinden şaşırtıcı bir istekte bulundu. Çok yalnız olduğunu söyleyen Bahar Candan, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Son olarak Doya Doya Moda programına katılan Bahar Candan, paylaşımlarıyla, ilginç görüntüsüyle ve yaptığı photoshoplarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Candan, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak takipçilerinden bir istekte bulundu.
Çok yalnız olduğunu ifade eden ünlü isim, "Çok sıkılıyorum, maaşını vereceğim, arkadaş arıyorum" açıklamasını paylaştı.
"Yaş aldıkça yüzüm oturdu ve inceldi"
Zayıflığıyla dikkat çeken Bahar Candan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "İşte Benim Stilim yarışmasına katılabilmek için kilo almıştım. Estetik yaptırmadım. Yaş aldıkça yüzüm oturdu ve inceldi. Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım büyük olsun istedim. Çok büyük oldu. Oldukça memnunum" ifadelerini kullanmıştı.