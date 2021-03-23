Bahar Candan yalnızlıktan bıktı! 'Arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim'

"Yaş aldıkça yüzüm oturdu ve inceldi"

Zayıflığıyla dikkat çeken Bahar Candan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "İşte Benim Stilim yarışmasına katılabilmek için kilo almıştım. Estetik yaptırmadım. Yaş aldıkça yüzüm oturdu ve inceldi. Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım büyük olsun istedim. Çok büyük oldu. Oldukça memnunum" ifadelerini kullanmıştı.