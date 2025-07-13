Bahar Candan tatile çıktı! Sosyal medyada topa tutuldu! Annesi sessizliğini bozdu...
Kızı Nihal Candan'ı anoreksiya nedeniyle kaybeden anne Umut Candan, sosyal medya hesabında Bahar Candan'a yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. "Baharı da öldürmeye çalışmayın" anne Candan, yazdıklarıyla adeta feryat etti.
Bir moda yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan, geçen haftalarda 23 kiloya düşerek anoreksiya nedeniyle hayatını kaybetmişti.
30 yaşındaki ünlü fenomenin ölmesiyle birlikte sevenlerini ve ailesini yasa boğmuştu.
TEPKİLERE FERYAT ETTİ
Evlat acısıyla sarsılan anne Umut Candan, ablasının ölümünden kısa bir süre sonra Mersin'e gidip denizde görüntülenmesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan kızı Bahar Candan için bir açıklama yaparak, sosyal medyada yöneltilen tepkilere adeta feryat etti.
"BAHAR'I DA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMAYIN"
Anne Candan paylaşımına, "Fake klavye şövalyeleri ve fake insancıklar okuyun, ve o lağım kokan pis ağzınızı kapatın. Nihal'i öldürdünüz Bahar'ı da öldürmeye çalışmayın.
Siz uzaktan hiçbir gerçeği bilemezsiniz. Candanlar'ın üzerinden prim yapmayı ve iğrenç hayatınıza ortak aramayı bir kesin artık. Bahar'ı da rahat bırakın."
Umut Candan'ın bu paylaşımı kısa süre Instagram da yankı buldu.