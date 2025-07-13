Bahar Candan tatile çıktı! Sosyal medyada topa tutuldu! Annesi sessizliğini bozdu...

"BAHAR'I DA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMAYIN"

Anne Candan paylaşımına, "Fake klavye şövalyeleri ve fake insancıklar okuyun, ve o lağım kokan pis ağzınızı kapatın. Nihal'i öldürdünüz Bahar'ı da öldürmeye çalışmayın.

Siz uzaktan hiçbir gerçeği bilemezsiniz. Candanlar'ın üzerinden prim yapmayı ve iğrenç hayatınıza ortak aramayı bir kesin artık. Bahar'ı da rahat bırakın."

Umut Candan'ın bu paylaşımı kısa süre Instagram da yankı buldu.