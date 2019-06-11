Bahar Candan sütyensiz fotoğrafını paylaştı instagram karıştı!

Hiçbir vasfı yokken İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan ve ilginç dansı ile kısa sürede ilgi odağı olan Bahar Candan instagram paylaşımları ile de sık sık gündem oluyor. Photoshop'un sınırlarını zorladığı pozlarının yanı sıra doğal halini de takipçileri paylaşan Bahar Candan'ın 367 bin takipçisi var.