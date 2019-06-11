Bahar Candan sütyensiz fotoğrafını paylaştı instagram karıştı!
İşte Benim Stilim yarışmasındaki garip dansı ve ilginç tavırları ile tanınan Bahar Candan dur durak bilmiyor! İnstagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozu takipçilerini ikiye böldü, birçoğu Bahar Candan'ı erkek sandı.
Hiçbir vasfı yokken İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan ve ilginç dansı ile kısa sürede ilgi odağı olan Bahar Candan instagram paylaşımları ile de sık sık gündem oluyor. Photoshop'un sınırlarını zorladığı pozlarının yanı sıra doğal halini de takipçileri paylaşan Bahar Candan'ın 367 bin takipçisi var.
Giydiği marka kıyafetleri ve yediği 2 bin liralık makarnası ile magazin basınında sıkça yer alan Bahar Candan'ın bir pozu ise sosyal medyayı fena karıştırdı. Takipçilerini ikiye ayıran paylaşıma yorum yağdı.
Bahar abi notuyla paylaştığı bu fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Sütyensiz pozunu paylaşan Bahar Candan'ı birçok takipçisi Bahar erkek sandı ve bu sen olamazsın dedi. Fiziğin erkek fiziği gibi, hemen kaldır bu pozu diyenlerin yanı sıra Bahar Candan'ı arkadan uzun saçlı erkeğe benzetenler de çoğunluktaydı.
Her yaptığı olay, her söylediği günlerce konuşulan Bahar Candan'ın Aleyna Tilki çıkışı da magazin basınında geniş yer bulmuştu. Aleyna Tilki'nin kendisine benzemek için onun giydiklerini taklit ettiğini iddia etmişti.