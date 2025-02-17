Bahar Candan Survivor Yunus Emre'ye mesaj attı eşi görünce deliye döndü! İfşalar peş peşe geldi
Survivor yarışmacısı Yunus Emre'ye sosyal medyadan mesaj atan Bahar Candan, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden tarafından ifşa edildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Beria Özden'in açıklamaları gündem oldu.
Survivor 2024 sezonunda Aleyna Kalaycıoğlu ile olan yakın arkadaşlığıyla gündemden düşmeyen Yunus Emre kadar, eşi Beria Özden de sık sık yaptığı açıklamalarla magazin dünyasının dikkatini çekmişti.
Eşine gelen mesajı ifşa etti: Daha önce eşine Aleyna Kalaycıoğlu’ndan uzak durması yönünde uyarılarda bulunan ve bu çıkışıyla günlerce konuşulan Özden, bu kez de eşine gelen beklenmedik mesajı paylaşarak olay yarattı.
Geçtiğimiz yıl tutuklanarak cezaevine gönderilen ve birkaç ay sonra tahliye olan Bahar Candan, Survivor 2024'te yarışan Yunus Emre'ye sosyal medyadan mesaj attı.
"Mide bulandırıcı"
Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Bahar Candan'ın eşine attığı mesajı "Evli adamlara mesaj atıp aranan mide bulandırıcı zavallı" yazarak Instagram hikayesinde paylaştı.