Bahar Candan paylaştı! Banka hesabındaki para herkesi şoke etti!
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"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla milyonlara adını duyuran, yaptığı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, yine çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde popo dikleştirme operasyonu geçirdiği anları açık açık paylaşmış ve gelen tepkilerin ardından bu paylaşımı silmişti. Bahar Candan en son yaptığı paylaşımda ise banka hesabındaki parayı paylaştı tutarı görenler şoke oldu. İşte detaylar...
"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını duyuran, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan son attığı hikaye ile olay oldu.
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan bu kez banka hesabındaki parayla olay oldu.
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Geçtiğimiz günlerde "Namaza başlıyorum, alkolü bırakacağım" açıklaması yapan Bahar Candan sonrasında yaptığı paylaşımlarla tepki çekmişti.
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Açıklamasının ardından bikinili ve üstsüz kareler paylaşan Bahar Candan tepki üstüne tepki almıştı.
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