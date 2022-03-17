Bahar Candan otel odasında +18 görüntü şoku 'Şimdi s... g...' İş vaadiye kandırmış!
Sosyal medya fenomeni ve Al Sana Haber yorumcusu Bahar Candan, iş vaadiyle kendisini otel odasına çağırıp özel görüntülerini çektiğini iddia ettiği Alparslan isimli şahıstan şikayetçi oldu.
Sosyal medyada her paylaşımı ve attığı ehr adım olay olan skandallar kraliçesi Bahar Candan'la ilgili yeni gelişme... YouTube üzerinden yayınlanan Al Sana Haber programının yorumcularından Bahar Candan, ayçiçek yağı fiyatlarının 200 TL olmasını az bulunca, moderatör Seyhan Soylu canlı yayında başından aşağı bir teneke yağ dökmüştü. Günlerce bu olay sonrası gündemden düşmeyen Bahar Candan'ın son yaşadığı ise otel odasında taciz şoku oldu.
İş vaadiyle kandırılmış: Sabah'ta yer alan iddialara göre, yıllar önce katıldığı moda programlarıyla ünlenen Bahar Candan, 16 Kasım günü Beyoğlu'ndaki iş yerinden çıktıktan sonra Alparslan isimli bir şahısla karşılaştı.
İş vaadiyle kandırılan Candan, adama önce numarasını verdi ertesi gün bir otelde buluştu.
"Sana marka yaratalım, ünlülerle tanışırsın" : Bahar Candan, "Sana marka yaratalım, ünlülerle tanışırsın" vaadiyle kendisini ikna eden bir adamla otel odasında buluştu.