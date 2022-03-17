Bahar Candan otel odasında +18 görüntü şoku 'Şimdi s... g...' İş vaadiye kandırmış!

Sosyal medyada her paylaşımı ve attığı ehr adım olay olan skandallar kraliçesi Bahar Candan'la ilgili yeni gelişme... YouTube üzerinden yayınlanan Al Sana Haber programının yorumcularından Bahar Candan, ayçiçek yağı fiyatlarının 200 TL olmasını az bulunca, moderatör Seyhan Soylu canlı yayında başından aşağı bir teneke yağ dökmüştü. Günlerce bu olay sonrası gündemden düşmeyen Bahar Candan'ın son yaşadığı ise otel odasında taciz şoku oldu.