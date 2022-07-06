Bahar Candan 'evlenince sileceğim' deyip olay yaratacak bir fotoğraf paylaştı!
İşte Benim Stilim isimli programla tanınan Bahar Candan yaptığı her harekete bir grubun beğenisini toplarken, büyük bir kesimin de tepkisi ile karşı karşıya kalıyor. Bahar Candan'ın son olarak 'evlenince sileceğim' diyerek paylaştığı bikinili fotoğraf sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Asıl isminin Alisya Bahar Candan olduğunu söyleyen ve İşte Benim Stilim yarışmasındaki davranışları ve hareketleri sonrası fenomen olan Bahar Candan, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.
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Bahar Candan son olarak Instagram hesabından pembe bikinili fotoğraflarını paylaşarak 'evlenince sileceğim' notunu düştü. Fotoğrafın altına bir çok beğeni gelirken tepki gösteren kişilerin sayısı da oldukça fazla oldu.
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İşte Bahar Candan'ın paylaştığı o fotoğraflar
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