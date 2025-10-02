Bahar Candan bu kez paçayı fena kaptırdı! Atatürk'ün sözüyle alay etti, paylaşımına tepki yağdı
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz aylarda ablası Nihal Candan'ı kaybeden Bahar, cenazenin ardından yaptığı paylaşımlarla da linç edilmişti. Bu sefer de Atatürk'ün sözüyle dalga geçti ve tepkiler çığ oldu büyüdü.
Moda programıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin dikkatini çekiyor ve sık sık tepki alıyor. Candan bu sefer de Atatürk'ün sözünü değiştirerek alay etti. O paylaşımına tepki yağdı.
"Bu Tarz Benim" isimli yarışma ile hayatımıza giren Bahar Candan-Nihal Candan kardeşler kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer almıştı. Sosyal medyayı sık sık kullanan Candan kardeşlerin lüks yaşantısı ise gündemden düşmüyordu.
LÜKS HAYATLARI BİR ANDA TERSİNE DÖNDÜ
Fakat kamuoyundaki bu ilgi kısa sürede tersine döndü. Candan kardeşler 2023 yılında 'dolandırıcılık' ve 'Kara para aklama' suçundan tutuklanmıştı. Aylarca cezaevinde kalan kardeşler daha sonra tahliye edilmişti.
Cezaevinde oldukça zayıflayan Nihal Candan ise yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı geçen aylarda hayatını kaybetmişti.