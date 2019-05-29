Bahar Candan bir skandala daha imza attı! Üstsüz fotoğrafı olay oldu

Candan, Instagram hesabından paylaştığı kırmızı saten şortu ve üstsüz pozuyla takipçilerine isyan ettirdi. Takipçileri fotoğrafı ilk gördüklerinde erkek sandıklarını dile getirirken ''bu nasıl bir fotoğraf çok mu düşündün bu pozu'' diyerek de isyan ettiler.