Bahar Candan bir skandala daha imza attı! Üstsüz fotoğrafı olay oldu
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, bir skandala daha imza attı. Candan, sosyal medya hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı ve eleştirilerin odak noktası oldu.
İşte Benim Stilim yarışması yayınlandığı dönem konuşması ve tavırlarıyla dillerden düşmeyen Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Candan'ın son sosyal medya paylaşımı ise olay oldu.
Katıldığı moda programı İşte Benim Stilim ile adını duyuran Candan, sosyal medya hesabından arkası dönük bir şekilde üstsüz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Konuşma tarzıyla çok eleştirilen Candan, Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımla birçok eleştiri aldı.
Candan, Instagram hesabından paylaştığı kırmızı saten şortu ve üstsüz pozuyla takipçilerine isyan ettirdi. Takipçileri fotoğrafı ilk gördüklerinde erkek sandıklarını dile getirirken ''bu nasıl bir fotoğraf çok mu düşündün bu pozu'' diyerek de isyan ettiler.
Sıra dışı paylaşımları ve videolarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Bahar Candan, bu skandal paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.