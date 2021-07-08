Bahar Candan: Bakireyim ama hamileyim! 'Meryem Ana mısın'
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan yine Instagram'ı sallayacak bir açıklama yaptı, 'Bakireyim ama hamileyim' dedi.
Instagram'da 488 bin takipçisi bulunan, İşte Benim Stilim yarışmasındaki ilginç hareketleri ile jüriyi adeta delirten ve bu şekilde sosyal medyada ün kazanan ve son olarak Fox Tv'de yayınlanan Doya Doya Moda programında boy gösteren Alisya Bahar Candan, Instagram'da 'yok artık' dedirtecek bir açıklamaya imza attı. Bahar Candan, Instagram sayfasından paylaştığı hikayede 'bakire olmasına rağmen hamile olduğunu' iddia etti. Bahar Candan, 'Allah isteyen herkese nasip etsin' diyerek elini karnına götürdüğü anları Instagram'dan paylaştı.
'Bakireyim ama hamileyim'
Giyim stili, lüks ve pahalı alışverişleri ve yaşam tarzıyla olduğu kadar, sosyal medyaya bomba gibi düşen açıklamaları ile magazin gündeminde kalmayı başaran ve son olarak da kendisine 'maaşlı' arkadaş aradığı ilanı vererek çok konuşulan Bahar Candan bu kez 'pes' dedirtti. osyal medya fenomeni Bahar Candan, “Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" paylaşımında bulundu.
'Allah isteyen herkese nasip etsin'
Bir gebelik testinin fotoğrafını paylaşarak "Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" diye yazan Candan, bir sonraki paylaşımında da "Allah isteyen herkese nasip etsin, şoktayım" ifadesini kullandı.
Ablası da tepkili!
Bahar Candan'ın kendisi gibi ünlü olduğu İşte benim Stilim yarışmasında tarzı ve hareketleriyle dikkat çekerek ünlenen ablası Nihal Candan da kendi Instagram'ından kardeşinin bu hareketini anlamsız bulduğunu belirten bir açıklama yaptı. Abla Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile sosyal medya üzerinden kurdukları işbirliğini 'imajını zedelediği' gerekçesiyle bitirdiğini ifade etti.