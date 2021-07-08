Bahar Candan: Bakireyim ama hamileyim! 'Meryem Ana mısın'

'Bakireyim ama hamileyim'

Giyim stili, lüks ve pahalı alışverişleri ve yaşam tarzıyla olduğu kadar, sosyal medyaya bomba gibi düşen açıklamaları ile magazin gündeminde kalmayı başaran ve son olarak da kendisine 'maaşlı' arkadaş aradığı ilanı vererek çok konuşulan Bahar Candan bu kez 'pes' dedirtti. osyal medya fenomeni Bahar Candan, “Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" paylaşımında bulundu.