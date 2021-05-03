Bahar Candan 'Arkadaş' ilanı verdi kendisiyle arkadaş olana bakın kaç para verecek
Çeşitli yarışma programlarında boy gösteren Bahar Candan, kendisiyle arkadaş olması için iş ilanı verdi.
İlk olarak İşte Benim Stilim yarışmasında seyirci karşısına çıkan son olarak Doya Doya Moda ile yeniden ekranlara dönen Bahar Candan, verdiği ilanla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sürekli olarak yalnızlıktan şikayet eden Candan 'Arkadaş' ilanı verdi.
Hiç arkadaşı olmadığını söyleyen Bahar Candan, sosyal medyadan verdiği ilanla dikkatleri üzerine çekti. Takipçilerinden şaşırtıcı bir istekte bulundu.
5 bin TL karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıklayan fenomen isim, "Bahar Candan'a arkadaş olacak iş ilanı. 5 bin TL maaş + sigorta + 3 öğün + 1 ara öğün" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Bahar Candan, magazin gündeminde sıklıkla değişimiyle de konuşuluyor.