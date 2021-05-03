Bahar Candan 'Arkadaş' ilanı verdi kendisiyle arkadaş olana bakın kaç para verecek

İlk olarak İşte Benim Stilim yarışmasında seyirci karşısına çıkan son olarak Doya Doya Moda ile yeniden ekranlara dönen Bahar Candan, verdiği ilanla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sürekli olarak yalnızlıktan şikayet eden Candan 'Arkadaş' ilanı verdi.