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Bahar Candan 'Arkadaş' ilanı verdi kendisiyle arkadaş olana bakın kaç para verecek

Bahar Candan 'Arkadaş' ilanı verdi kendisiyle arkadaş olana bakın kaç para verecek

Çeşitli yarışma programlarında boy gösteren Bahar Candan, kendisiyle arkadaş olması için iş ilanı verdi.

Bahar Candan 'Arkadaş' ilanı verdi kendisiyle arkadaş olana bakın kaç para verecek

İlk olarak İşte Benim Stilim yarışmasında seyirci karşısına çıkan son olarak Doya Doya Moda ile yeniden ekranlara dönen Bahar Candan, verdiği ilanla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sürekli olarak yalnızlıktan şikayet eden Candan 'Arkadaş' ilanı verdi.

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Bahar Candan 'Arkadaş' ilanı verdi kendisiyle arkadaş olana bakın kaç para verecek

Hiç arkadaşı olmadığını söyleyen Bahar Candan, sosyal medyadan verdiği ilanla dikkatleri üzerine çekti. Takipçilerinden şaşırtıcı bir istekte bulundu.

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Bahar Candan 'Arkadaş' ilanı verdi kendisiyle arkadaş olana bakın kaç para verecek

5 bin TL karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıklayan fenomen isim, "Bahar Candan'a arkadaş olacak iş ilanı. 5 bin TL maaş + sigorta + 3 öğün + 1 ara öğün" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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Bahar Candan 'Arkadaş' ilanı verdi kendisiyle arkadaş olana bakın kaç para verecek

Bahar Candan, magazin gündeminde sıklıkla değişimiyle de konuşuluyor.

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