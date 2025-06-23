Bahar ablası Nihal Candan'ın helvasını Dilan Polat'ın evinde kavurdu
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ablası Nihal Candan için helva kavurduğu anları sosyal medyada paylaştı. "Abla seni çok seviyorum, sana helva kavuruyoruz ve birazdan senin için ağlayacağız" ifadelerini kullanan Bahar Candan'ın Dilan Polat'ın evinde olduğu görüldü.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan 23 kiloya düşerek hayatını kaybetti. Candan'ın vefatı sevenlerini derinden üzerken, 3 gün sonra Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan'dan tepkilere neden olacak bir video paylaşımı geldi.
Dilan Polat’ın evinde olduğu anlaşılan Bahar Candan, "Abla seni çok seviyorum, sana helva kavuruyoruz ve birazdan senin için ağlayacağız" ifadelerini kullandı. Candan’ın bu sözleri ve video boyunca sergilediği tavırlar sosyal medya kullanıcıları tarafından "duyarsız" ve "şov amaçlı" olarak yorumlandı.
Birçok kullanıcı "Acı böyle yaşanmaz", "Saygısızlık" ve "Reklam yapar gibi" gibi yorumlar yaptı.
Daha önce açılmış davalar ve tutuklanma süreçleri nedeniyle kamuoyunda sıkça gündeme gelen ikilinin bu buluşması da sosyal medyada tartışmalara neden oldu.