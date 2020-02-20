Bahadır Barajı’nda oluşan çatlak sebebiyle 2 köy boşaltıldı

Durumu gün ağarınca fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi. Baraj içerisindeki su herhangi bir taşkın durumuna karşı DSİ tarafından dereye boşaltılmaya başlandı.

Yetkililer tarafından barajın şu ana kadar 60 santimetrelik kısmının dereye boşaltıldığını bildirildi.