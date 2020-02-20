Bahadır Barajı’nda oluşan çatlak sebebiyle 2 köy boşaltıldı
Uşak’ın Banaz ilçesinde bulunan Bahadır Barajı’nda oluşan çatlak sebebiyle, taşkın ihtimaline karşı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kontrollü olarak 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi.
Bahadır köyüne 3 kilometre mesafedeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı’nın tabanında gece saat 02.00 sıralarında çatlak oluştu.
Durumu gün ağarınca fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi. Baraj içerisindeki su herhangi bir taşkın durumuna karşı DSİ tarafından dereye boşaltılmaya başlandı.
Yetkililer tarafından barajın şu ana kadar 60 santimetrelik kısmının dereye boşaltıldığını bildirildi.
Uşak’ın Banaz ilçesinde Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Göleti'ndeki su sızıntısı nedeniyle 2 köyün tedbiren boşaltıldığı bildirildi.
Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde göletin gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlendiği, göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince anında güvenlik önlemi alındığı belirtildi.