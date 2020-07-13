Bağkur-SSK emeklisi Kurban bayramı ikramiyesini ne zaman alacak? İşte kesin tarih

Malum mübarek Kurban bayramı yaklaşıyor.. Milyonlarca emekli vatandaşımız bayram öncesi ikramiyelerini alacak. Haliyle Bağkur-SSK emeklisi kurban bayramı ikramiyesini hangi tarihte alacağını merak ediyordu. Bu soru yanıtını en yetkili ağızdan aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 13 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri açıkladı. İşte o tarih ve ikramiye ile ilgili diğer ayrıntılar...