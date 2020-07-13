Bağkur-SSK emeklisi Kurban bayramı ikramiyesini ne zaman alacak? İşte kesin tarih
Emekli vatandaşımıza müjdeli haberi Çalışma Bakanı Selçuk verdi. Toplamda 13 milyona yakın Bağkur ve SSK emeklisi vatandaşımızın kurban bayramı ikramiyesi alacağı kesin tarihi belli oldu.
Malum mübarek Kurban bayramı yaklaşıyor.. Milyonlarca emekli vatandaşımız bayram öncesi ikramiyelerini alacak. Haliyle Bağkur-SSK emeklisi kurban bayramı ikramiyesini hangi tarihte alacağını merak ediyordu. Bu soru yanıtını en yetkili ağızdan aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 13 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri açıkladı. İşte o tarih ve ikramiye ile ilgili diğer ayrıntılar...
Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Kurban bayramı ikramiyesi kesin tarihi belli oldu
Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.