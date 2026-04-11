Bağışlarla kurulmuştu! Akpilsan Enerji Türk Silahlı Kuvvetleri'ne enerji veriyor...

Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla 1981’de kurulan ASPİLSAN Enerji, bugün yerli ve milli batarya üretimiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kritik enerji ihtiyacını karşılayarak savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltan stratejik bir güç haline geldi.Yerli ve milli teknolojileriyle savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltan şirket, Türkiye’nin enerjide bağımsızlık hedefinde stratejik bir rol üstleniyor.

Türkiye'nin yerli sermayeyle kurulan milli kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji, ürettiği uzun ömürlü bataryalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gücüne güç katıyor.

HER TÜRLÜ AKÜ ÜRETEBİLİYOR

Ülkenin savunma sanayisine enerji anlamında katkı sağlayan şirket, şarjlı nikel kadmiyum batarya üretimiyle başladığı yolculuğunda, sivil ve askeri her türlü el, sırt telsizleri, savaş araç gereçleri ile uçak ve helikopterlere ait akü üretebiliyor.

KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ları ile TUSAŞ tarafından yürütülen birçok projenin batarya sistemleri ASPİLSAN Enerji tarafından yapılıyor.

Enerji depolama teknolojilerinde Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan ASPİLSAN, 45 yıldır Türkiye'nin stratejik enerji sistemlerine yön veriyor.

KAYSERİLİ HAYIRSEVERLERİN BAĞIŞI İLE KURULDU 

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir,  şirketin 1981 yılında Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla kurulup kahraman Türk ordusuna bağışlandığını söyledi.

