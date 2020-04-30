Bağırsakları etkileyen Crohn hastalığı nedir yaşamı tehdit edici boyutlara ulaşabiliyor!
Nedeni tam olarak bilinemeyen bu hastalığın çıkmasında genetik faktörlerin etken olduğu düşünülüyor. Peki crohn hastalığı nedir? Belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? İşte crohn hastalığı hakkında tüm merak edilenler!
İnsanlar arasında yaklaşık olarak binde iki oranında görülen bu hastalık, ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin tüm bölümlerinde görülebilse de genellikle ince bağırsağın bitimine yakın kısımlarında ortaya çıkıyor. Nedeni tam olarak bilinemeyen bu hastalığın çıkmasında genetik faktörlerin etken olduğu düşünülüyor.
Crohn hastalığı nedir?
Temelde ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşan sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede yerleşim gösterebilen Chron hastalığı, genel olarak ince bağırsak ve ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinin çevresinde görülen iltihabi bir hastalıktır.
Kadınlar arasında erkeklere oranla daha geniş bir yaygınlığa sahip olan hastalık, genellikle 35 ila 40 yaşları arasında görülür. Bununla birlikte çocukluk ve ergenlik döneminde de Chron hastalığına yakalanan birçok birey mevcuttur. Hastalık, tutulum yaptığı sindirim sistemi bölümlerinde kalınlaşma, ülser adı verilen yara oluşumları ve iltihaba neden olur.
Crohn hastalığı belirtileri nedir?
İshal
Karın ağrıları
Bağırsak tıkanmaları
Ateş
Yorgunluk
İştahsızlık ve kilo kaybı
Tuvaletten sonra bağırsakları hala dolu hissetmek
Sık tuvalet ihtiyacı Crohn hastalığının erken dönemde gösterdiği belirtiler arasındadır.
Erken dönemde müdahale edilemeyen Crohn hastalığında belirtiler daha da şiddetli hale gelebilir.
Anüs çevresinde ağrı ve anal fistül
Ağızdan makata kadar olan bölgede yaşanan ülser
Eklem ve cilt iltihabı
Kansızlık nedeniyle nefes darlığı gibi belirtiler hastalığın ilerleyen döneminde ortaya çıkabilmektedir.