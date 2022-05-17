Bağırarak ağlamıştı! 'Psikolojiler bozuluyor' diyen Tuğba Altıntop'tan Rafet El Roman açıklaması: Bizi neden...
Mankenlik ve şarkıcılık derken son olarak tiyatro sahnelerinde boy göstermeye başlayan Tuğba Altıntop, 2. Sayfa'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
1995'te komedi türündeki 'Zampara Seyfettin' filminde rol alan, 2007'de 'Sana Söylüyorum' albümü ile müzik kariyerine başlayan, son olarak bir arabesk müzikali olan ‘Şaşkın Demokrat’ tiyatro oyununun kadrosuna dahil olan Tuğba Altıntop, TV8'de ekranlara gelen 2. Sayfa'nın canlı yayınına katıldı.
"Dünya üç günlük; dün, bugün ve yarın. Bu herkes için geçerli Dünü yaşadık, yarın ne olacağı belli değil, bugün buradayım" diyen ünlü isim, geçmişte yaşadığı sıkıntıları anlattı.
Programın sunucuları, "1996 yılında evlendiğin Rafet El Roman, ayrıldığında kızların Su ve Şevval'i Almanya'ya götürdü." dedi.
Sunucular "2003 yılında havalimanında bağırarak ve ağlayarak 'Beni kızlarımdan koparma' demen gözlerimizin önünden gitmiyor. Velayeti kaybetmiştin" yorumunda bulundu.