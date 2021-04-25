Bağdat'ta korona hastalarının kaldığı hastanede yangın faciası! 82 hasta yanarak öldü
IRAK’ın başkenti Bağdat’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 82 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Cenazeler ailelere teslim edilmeye başlandı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Bağdat’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına tahsis edilen hastanede dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Yangının oksijen tüpü patlamasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Patlama sonrası ülkede '3 günlük ulusal yas' ilan edildi.
Sivil Savunma Müdürlüğü kaynakları, yaklaşık 100 hastanın da yangından kurtarıldığını aktardı. Yangın sırasında hastane önünde toplananlar hastaları kurtarmak için bina pencerelerine tırmanarak sivil savunma ekiplerine yardım etti.
Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı ve alevlerin kısa bir sürede hastane binasına yayıldığı belirtildi. İçileri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Mihanne, "Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı" dedi.
En az 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.