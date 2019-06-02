Bağcılar'daki park kavgasında 2 kişinin ölümü kamerada

Bağcılar'daki park kavgasında 2 kişinin ölümü kamerada

BAĞCILAR’da 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'daki park kavgasında 2 kişinin ölümü kamerada - Sayfa 1

Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Restoranın önüne aracını park etmek isteyen kişi ile restoran çalışanları arasında tartışma çıktı.

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Bağcılar'daki park kavgasında 2 kişinin ölümü kamerada - Sayfa 2

Tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya aracını park etmek isteyen kişinin yakınları da dahil oldu. Silahların kullanıldığı kavgada cadde savaş alanına döndü. İşyerinin camları kırıldı, taş ve sopalar da kullanıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevkedildi.  Silahla ateş açılması sonucu aracını park etmek isteyen kişinin yakınlarından olduğu belirtilen Mustafa Y. ve  Mehmet B. hayatını kaybetti. 

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Bağcılar'daki park kavgasında 2 kişinin ölümü kamerada - Sayfa 3

Olayda 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.Polis olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı. Dehşet verici anlar çevredekilerin cep telefonuna yansıdı. 

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Bağcılar'daki park kavgasında 2 kişinin ölümü kamerada - Sayfa 4

Görüntüyü çeken kişilerin korku dolu anlarda polis ve sağlık ekiplerini aradığı duyuluyor.

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