Bağcılar'daki park kavgasında 2 kişinin ölümü kamerada

Tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya aracını park etmek isteyen kişinin yakınları da dahil oldu. Silahların kullanıldığı kavgada cadde savaş alanına döndü. İşyerinin camları kırıldı, taş ve sopalar da kullanıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevkedildi. Silahla ateş açılması sonucu aracını park etmek isteyen kişinin yakınlarından olduğu belirtilen Mustafa Y. ve Mehmet B. hayatını kaybetti.