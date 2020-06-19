Bağcılar'da eşinden dayak yiyen kadın pencereden atladı

Bağcılar'da bir kadın, şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için birinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Beton zemine çakılan kadının ayağında ve kolunda kırıklar oluştu. Cinnet getiren koca ise evi kilitleyerek kendisine ve eşyalara zarar verdi. Yaralanan kadın ve kendisine zarar vererek bitkin düşen koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.