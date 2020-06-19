Bağcılar'da eşinden dayak yiyen kadın pencereden atladı
İSTANBUL Bağcılar' şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için birinci kattaki evlerinin penceresinden atlayan kadın beton zemine çakıldı. Ayağında ve kolunda kırıklar oluştu. Kocası işe evdeki eşyalara zarar verdi.
Bağcılar'da bir kadın, şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için birinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Beton zemine çakılan kadının ayağında ve kolunda kırıklar oluştu. Cinnet getiren koca ise evi kilitleyerek kendisine ve eşyalara zarar verdi. Yaralanan kadın ve kendisine zarar vererek bitkin düşen koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Güneşli Mahallesi 1257. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ercan U., eşi Vesile U.'yu darp etmeye başladı.
Ercan U., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini bıçaklamaya çalışınca, talihsiz kadın canını kurtarmak için birinci kattaki evin penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı.
Ercan U. ise kendisini eve kilitleyerek evdeki eşyaları kırmaya ve kendisine zarar vermeye başladı.