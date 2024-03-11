Bağ-Kur'luya erken emeklilik yolu açılacak mı? Yeni düzenlemede neler var?
TBMM'de emeklilik yasası ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmesi gündemde. Bu kapsamda milyonlarca Bağkur'luya da erken emeklilik yolunun açılması bekleniyor. Ayrıca söz konusu düzenleme ile çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılacak.
TBMM'de önümüzdeki dönemde emeklilik yasası ile çok önemli düzenlemeler gündeme gelecek.
Yapılacak düzenleme ile ev kadınları da emekli olabilecek. Milyonlarca Bağ-Kur'luya da erken emekliliğin yolunun açılması bekleniyor.
Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak. Böylece çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılırken, primi eksik Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek.
SOSYAL GÜVENCE İMKANI
Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak. Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak: