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Bağ-Kur'luya erken emeklilik yolu açılacak mı? Yeni düzenlemede neler var?

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Bağ-Kur'luya erken emeklilik yolu açılacak mı? Yeni düzenlemede neler var?

TBMM'de emeklilik yasası ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmesi gündemde. Bu kapsamda milyonlarca Bağkur'luya da erken emeklilik yolunun açılması bekleniyor. Ayrıca söz konusu düzenleme ile çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılacak.

Bağ-Kur'luya erken emeklilik yolu açılacak mı? Yeni düzenlemede neler var?

TBMM'de önümüzdeki dönemde emeklilik yasası ile çok önemli düzenlemeler gündeme gelecek.

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Bağ-Kur'luya erken emeklilik yolu açılacak mı? Yeni düzenlemede neler var?

Yapılacak düzenleme ile ev kadınları da emekli olabilecek. Milyonlarca Bağ-Kur'luya da erken emekliliğin yolunun açılması bekleniyor.

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Bağ-Kur'luya erken emeklilik yolu açılacak mı? Yeni düzenlemede neler var?

Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak. Böylece çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılırken, primi eksik Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek.

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Bağ-Kur'luya erken emeklilik yolu açılacak mı? Yeni düzenlemede neler var?

SOSYAL GÜVENCE İMKANI

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak. Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak:

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