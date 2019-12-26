Bağ-Kur borcu olanlar dikkat! 1.8 milyon kişi için son 6 gün kaldı
Prim borçlusu olan Bağ-Kur'lulara tanınan sağlık sigortasından yararlanma hakkı 6 gün sonra bitiyor. Yaklaşık 1.8 milyon kişi 2020'den itibaren sağlık hizmeti alamayacak.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan Bağ-Kurlular ve aileleri, 1 Ocak 2020'den itibaren devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayacak...
Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın verdiği kritik bilgiler özetle şöyle: Geçmişteki yapılandırmalardan yararlanmayıp da GSS prim borcu olanlar bugün hiçbir şekilde sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Tek bir istisna var; o da, Bağ-Kurlu'lar.
Yapılan düzenleme ile prim borcu olan Bağ-Kurluların, Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçları baki kalmak suretiyle; 31 Aralık 2019'a kadar, hem kendilerinin hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin devlet ve üniversite hastanelerinden hizmet alabilme hakkı tanındı.
Bugün Bağ-Kura kayıtlı 2.8 milyon kişi bulunuyor. Bunların yaklaşık 600 bine yakınının borcu olduğu tahmin ediliyor ki, aileleri ile birlikte bu sayı 1.8 milyonu geçiyor.