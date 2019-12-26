Bağ-Kur borcu olanlar dikkat! 1.8 milyon kişi için son 6 gün kaldı

Yapılan düzenleme ile prim borcu olan Bağ-Kurluların, Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçları baki kalmak suretiyle; 31 Aralık 2019'a kadar, hem kendilerinin hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin devlet ve üniversite hastanelerinden hizmet alabilme hakkı tanındı.