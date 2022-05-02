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Bağ evinde doktor dehşeti! Başlayan tartışma korkunç bitti

Bağ evinde doktor dehşeti! Başlayan tartışma korkunç bitti

GAZİANTEP'ten son gelen haber korkunç! Bir doktor meslektaşı olan eşini ayaklarından vurdu ardından intihar etti. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Bağ evinde doktor dehşeti! Başlayan tartışma korkunç bitti

Olay, merkez Şahinbey ilçesinde Kilis yolu üzerinde bulunan bir bağ evinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Burhanettin İzzet Seçkin ile doktor olan eşi Meryem Seçkin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan tabancasını çıkaran İzzet Seçkin eşine doğru birkaç el ateş etti. 

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Bağ evinde doktor dehşeti! Başlayan tartışma korkunç bitti

Meryem Seçkin her iki ayağından yaralanırken o esnada silahı başına dayayan İzzet Seçkin, aynı silahla intihar etti.

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Bağ evinde doktor dehşeti! Başlayan tartışma korkunç bitti

Meryem Seçkin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken bağ evine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri İzzet Seçkin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ayağından yaralanan kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Bağ evinde doktor dehşeti! Başlayan tartışma korkunç bitti

Seçkin’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan Meryem Seçkin’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

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