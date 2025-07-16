BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Al Nahyan'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.