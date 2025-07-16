BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Türkiye'yi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.
Al Nahyan'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Al Nahyan'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.
Al Nahyan, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, merdivenlerde Türkiye ve BAE bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.