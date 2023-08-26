'Badem Göz' olmak için estetik masasına yattı sona faciayla bitti! Eski halinden eser yok şimdi

İddiaya göre eksik olan ameliyatı düzeltmek için 2 kez daha operasyon yapılan genç kadın şimdi yüzünde iltihaplarla kaldı. Giderek daha kötü hale gelen yüzünün biran önce düzeltilmesini isteyen Gonca Akdemir kendisine bunu yapan doktordan şikayetçi oldu.