'Badem Göz' olmak için estetik masasına yattı sona faciayla bitti! Eski halinden eser yok şimdi
İZMİR'de yaşayan 1 çocuk annesi Gonca Akdemir (31), güzelleşmek uğruna gittiği özel bir klinikte hayatının kabusunu yaşadı. Son dönemde en çok yapılan estetik türü olan "badem göz" ameliyatına giren genç kadın, doktorların önerisiyle yüzünü de gerdirince 3 kez bıçak altına yatmak zorunda kaldı. Yüzünün eski halinden eser kalmayan Gonca Akdemir, doktora dava açtı.
İzmir'de yaşayan 31 yaşındaki Gonca Akdemir daha güzel hale gelebilmek için özel bir kliniğe gidip, son dönemde en sık yaptırılan estetik ameliyatı olan "badem göz" adı verilen ameliyatı olmak istedi. Sonrasında ise yüzünün eski halinden eser kaymayınca soluğu savcılıkta aldı.
Badem Göz ameliyatı olmak için gittiği Doktor U.A. bu ameliyatı yapabileceğini ve 6 ay sonra hiçbir iz kalmayacağını söyledi. Ancak işler söylendiği gibi devam etmedi. Ameliyat üstüne ameliyatla bir estetik faciasına dönüştü.
İddiaya göre eksik olan ameliyatı düzeltmek için 2 kez daha operasyon yapılan genç kadın şimdi yüzünde iltihaplarla kaldı. Giderek daha kötü hale gelen yüzünün biran önce düzeltilmesini isteyen Gonca Akdemir kendisine bunu yapan doktordan şikayetçi oldu.
Eski halinden eser kalmadı
Yaşadığı süreci Sabah gazetesine anlatan Gonca Akdemir şunları söyledi: "Bundan 5 ay kadar önce bir kliniğe gittim. Beni bir şekilde bir estetik operasyona ikna ettiler. Bende kabul ettim. Badem göz adı verilen ameliyatı oldum."