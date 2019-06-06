Bade İşçil'in evine hırsız girmişti! Evini soyan hırsızlara ikinci darbe!
Oyuncu Bade İşçil'in evini soyarak hapse mahkum edilen üç şüpheli, bu kez de suça konu televizyonun satılmasına aracılık ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.
Oyuncu Bade İşçil'in geçtiğimiz yıllarda annesi ile oturduğu evine hırsız girdi. Hırsızlar evden değeri 80 bin lira olan televizyon, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, video kamera, pırlanta yüzükler, kol saatleri ve değerli eşyaları çaldı.
Oyuncunun polise haber vermesi üzerine başlatılan tatbikatta, hırsızlığa şahit olan bir taksici tespit edildi. Taksicinin ifadesi sonrası Mahmut Ö., Veysi Ö. ve Mehmet S.Ö. yakalandı.
Hırsızların çalınan eşyaları Mehmet S.Ö.'nün işyerine bırakarak başkalarına satılmasını sağladıkları ifade edilen soruşturmada eşyaların bazıları teslim edilirken, televizyon bulunamadı.
Bu sırada hırsızlar hakkında iddianame düzenlendi. Hırsızlıktan yargılanarak hapse mahkum edilen üç şüpheli, bu kez de suça konu TV'nin satılmasına aracılık ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.