Bade İşçil'den fenomenleri kızdıracak sözler ''O fenomenler balon''
Geçtiğimiz aylarda final yapan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Pelin'i Bade İşçil, sosyal medya fenomenlerine ateş püskürdü.
En son sosyal medyada yayınlanan Kerimcan Durmaz'ın olay videosunun ardından güzel oyuncu Bade İşçil, sosyal medya fenomenleri hakkında sert konuştu. Filmlerde ve dizilerde boy gösteren, sosyal medya fenomenlerini de eleştiri yağmuruna tuttu.
Meselenin, bulunduğun yeri korumak olduğunu belirten İşçil, “O fenomenler balon. Kalite farklı bir şey. Bir an ekranda görünmekle olmuyor” dedi. Sosyal medyanın teşhir alanı olduğunu anlatan İşçil, “Herkes çok şık giyiniyor, gülüyor ve iyi yiyip içiyor.... Ama gerçek hayat öyle değil. Yaptıkları görgüsüzlük” dedi.
Herkes gibi normal bir yaşantısı olduğunu dile getiren oyuncu, “Sosyal medyada yemek görüntülerinin paylaşılmasını, Türk ahlak yapısına uygun bulmuyorum. Bunu afişe etmek saçmalık.
Bazen, ‘Bir hesap açayım, evi silerken, ütü yaparken görsünler ki, bizim de normal insan olduğumuzu anlasınlar’ diyorum.