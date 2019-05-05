Bade İşçil'den fenomenleri kızdıracak sözler ''O fenomenler balon''

Meselenin, bulunduğun yeri korumak olduğunu belirten İşçil, “O fenomenler balon. Kalite farklı bir şey. Bir an ekranda görünmekle olmuyor” dedi. Sosyal medyanın teşhir alanı olduğunu anlatan İşçil, “Herkes çok şık giyiniyor, gülüyor ve iyi yiyip içiyor.... Ama gerçek hayat öyle değil. Yaptıkları görgüsüzlük” dedi.