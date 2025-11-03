Bade İşcil ve Burcu Biricik'ten sonra Pınar Altuğ'un "şehirli" söylemi yeniden alevlendi!
Eşi, kızı ve özel hayatı ile gündem olan Pınar Altuğ bu kez de yıllar önce yaptığı bir açıklama ile gündem oldu. Uzun süre önce "benden köylü kız çıkmaz" sözleri ile eleştirilen Pınar Altuğ sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı.
Bir döneme damga vuran “Çocuklar Duymasın” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ, geçmişte yaptığı bir açıklama nedeniyle yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, “Benden köylü kadın çıkmaz” sözleri sosyal medyada bir kez daha tartışma konusu oldu
Bir röportajında “Ters köşe bir rol oynar mısınız?” sorusuna yanıt veren Pınar Altuğ, “Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir. Kötü kadın olabilir, ama köylü kadını çıkmaz,” ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözler, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş, birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişti.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Geçtiğimiz akşam bir etkinlikte görüntülenen ünlü oyuncu, yeniden alevlenen tartışmalara açıklık getirdi.